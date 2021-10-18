صيدم يطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية

رام الله - دنيا الوطنأطلع نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، اليوم الإثنين، السفير المصري لدى دولة فلسطين طارق طايل، على آخر التطورات السياسية، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.وشدد صيدم خلال اللقاء، الذي عقد بمكتبه بمدينة رام الله، على ضرورة تعزيز العمل المشترك بما يخدم القضية الفلسطينية ويساهم في لجم الاحتلال ووقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية غير المسبوقة، وضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز خطوات المصالحة الفلسطينية بما يتقاطع ورؤية القيادة بعودة غزة إلى الشرعية الوطنية، مشيدا بموقف مصر الداعم دائما لفلسطين.من جانبه، أكد طايل موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية.