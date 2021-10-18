الشرطة تضبط معملًا لإنتاج مواد مخدرة في القدس

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة، اليوم الإثنين، معملاً لإنتاج المواد المخدرة في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، داخل منزل شخصٍ مشتبهٍ فيه بارتكابه العديد من الجرائم.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان صحفي، أن الشرطة وبعد تلقيها معلومات تفيد بوجود معمل لإنتاج المواد المخدرة في بلدة الرام شمال مدينة القدس، توجهت قوة من فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة تساندها قوة من وحدة الشرطة الخاصة ومركز شرطة الرام والأجهزة الأمنية لتفتيش المنزل، بعد استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة.وأضاف، أنه تم ضبط مخزن فيه معمل لإنتاج مواد يشتبه أنها مخدرة من نوع القنب الهندي (نايس)، وتم ضبط 7 كغم من هذه المادة، ومادة أخرى مخلوطة بالتبغ بلغ وزنها 11 كيلو و200 غم، وماكنة لخلط هذه المواد، وثلاثة براميل بداخلها مواد يشتبه أنها مخدرة ومعدات تستخدم للتصنيع وتغليف هذه المواد.وأكد ارزيقات أن الشرطة قبضت على 4 أشخاص مشتبه فيهم والتحفظ عليهم لحين إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.