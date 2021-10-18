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الإمارات: السيطرة على حريق بمخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية

الإمارات: السيطرة على حريق بمخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية
جانب من جهود فرق الدفاع المدني في التعامل مع الحريق
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الإثنين، اندلاع حريق في مخلفات زيوت بمنطقة جبل علي الصناعية، والتي تبعد حوالي 30 كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة أبو ظبي.

وقال المكتب الإعلامي على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليًا مع حادث حريق في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية، والحادث تحت السيطرة، ولا توجد أي إصابات".

يشار إلى أن المنطقة الحرة لجبل علي تعتبر واحدة من مناطق التجارة الحرة الرائدة في العالم، وتأسست عام 1985، وهي شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية، بهدف تعزيز التجارة ودعم أحجام مناولة الحاويات في ميناء جبل علي.

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