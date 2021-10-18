النائب عدوان: صفقة وفاء الأحرار شكلت نموذجاً للحرية ووفاءً للأسرى





وأشار أن أسرانا القابعين في سجون الاحتلال يأملون عودتهم لأهلهم وذويهم في ظل امتلاك المقاومة ما يحقق صفقة وفاء أحرار جديدة.



وعبر النائب عن ثقته بالمقاومة الفلسطينية وقدرتها على تحقيق صفقة أسرى جديدة مشرفة تحرر خلالها أسرانا الأبطال الذين نفخر بهم، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به حركة (حماس) والفصائل الوطنية من أجل يرى أسرانا الحرية في صفقة وفاء أحرار جديدة.



رام الله - دنيا الوطنأكد عاطف عدوان، النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، أن صفقة وفاء الأحرار شكلت نموذجاً للحرية التي كان ينتظرها شعبنا الفلسطيني و أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.