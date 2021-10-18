وزير الزراعة يلتقي سفير تركيا لدى دولة فلسطين برام الله





رام الله - دنيا الوطنالتقى رياض العطاري وزير الزراعة، اليوم الاثنين، أحمد رضا ديمير سفير تركيا لدى دولة فلسطين، في مكتبه بوزارة الزراعة في رام الله.وسلم سفير تركيا العطاري دعوة رسمية لحضور الاجتماع الوزاري الثامن حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي سيعقد في إسطنبول خلال الفترة 25-27 من الشهر الجاري.واطلع العطاري السفير التركي على واقع قطاع الزراعة الفلسطيني، والتحديات التي تواجهه بسبب ممارسات الاحتلال، مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في دعم القضية الفلسطينية.واتفق العطاري وديمير على عقد المزيد من اللقاءات لتطوير العلاقات الثنائية ومتابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الزراعة الفلسطينية ونظيرتها التركية.وحضر اللقاء عز الدين أبو عرقوب مدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام، وحسن الأشقر مدير عام التخطيط.