شؤون فلسطينية

العمل الزراعي يرصد 14 انتهاكًا بحق الصيادين خلال سبتمبر الماضي

العمل الزراعي يرصد 14 انتهاكًا بحق الصيادين خلال سبتمبر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
رصدت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي، ومن خلال لجان الصيادين التابعة لها، 14 انتهاكًا بحق الصيادين العاملين في البحر، تمثلت في عمليات إطلاق النار المباشرة والغير مباشرة بهدف اخافة وترهيب الصيادين وطردهم من البحر، بالإضافة إلى ضخ المياه العادمة باتجاه مراكبهم لإغراقها وإلحاق الضرر بها.

ونتج عن هذه الانتهاكات المتكررة والمتزايدة يوما بعد يوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين العزل، إصابة الصياد/ عوض عبد الفتاح السلطان (33 عامًا) بالقدم، ومن أهم الأحداث التي نتجت عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتزايدة يوما بعد يوم، وهو فقدان آثار مركب كامل وعليه الصيادين محمد جهاد مصلح، والصياد عز الدين حسام جودة وحتى الآن لا يوجد أي أثر لهم رغم عمليات البحث الواسعة والمكثفة.

والجدير ذكره أنه تم توسيع مساحة الصيد بداية شهر أيلول/ سبتمبر، في وسط وجنوب قطاع غزة لتكون من 12 ميل بحري إلى 15 ميل، أما بالنسبة للمناطق الشمالية فتبقى على حاليًا بمساحة 6 ميل.

ويحاول اتحاد لجان العمل الزراعي في عمليات التوثيق التي يقوم بها، من خلال لجان الصيادين التابعة له، إلى رفع هذه القضايا إعلاميًا وقانونيًا على المستوى المحلي والدولي، لتتصدر المنصات الحقوقية العالمية، وصولاً إلى حماية الصيادين من هذه الانتهاكات وبذلك المحافظة على مصدر رزقهم الوحيد.

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