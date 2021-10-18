شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات لنصرته والدفاع عنه

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات لنصرته والدفاع عنه
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة، تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء على
بعضهم.

وكان قد دعا الشيخ عكرمة صبري إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، يوم غد الثلاثاء بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي، نصرة وانتصاراً لمسرى رسول الله، ودفاعاً عن المسجد الأقصى في وجه المخططات الاستيطانية.

وشدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وإمام وخطيب المسجد الأقصى أن من واجب المسلمين اغتنام ذكرى المولد النبوي الشريف للمرابطة بالمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه ونصرته.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية، ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكاً خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن أيلول/ سبتمبر من العام المنصرم 2020.

وحسب التقرير، ضاعف الاحتلال من انتهاكاته في القدس المحتلة، وبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك (5608) مستوطنين، ما يمثل ضعف عدد الشهر السابق.

كما وأبعد الاحتلال (10) مواطنين عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى، وبلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات (35) اعتداء.

أخبار ذات صلة

صيدم يلتقي السفير المصري برام الله

صيدم يلتقي السفير المصري برام الله

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين قرار المحكمة الإسرائيلية بتجريف المقابر بالقدس

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين قرار المحكمة الإسرائيلية بتجريف المقابر بالقدس

الأشقر: وفاء الأحرار أحدثت نقلة نوعية في تاريخ الصراع وكسرت عنجهية الاحتلال

الأشقر: وفاء الأحرار أحدثت نقلة نوعية في تاريخ الصراع وكسرت عنجهية الاحتلال

(حماس): المقاومة ستفي بوعدها بتحرير الأسرى والاحتلال سيرضخ

(حماس): المقاومة ستفي بوعدها بتحرير الأسرى والاحتلال سيرضخ

صيدم يطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية

صيدم يطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية

الاحتلال يجرف طريقًا مُعبدًا شرق طوباس

الاحتلال يجرف طريقًا مُعبدًا شرق طوباس

الشرطة تضبط معملًا لإنتاج مواد مخدرة في القدس

الشرطة تضبط معملًا لإنتاج مواد مخدرة في القدس

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون في جنوب شرق نابلس

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون في جنوب شرق نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صيدم يلتقي السفير المصري برام الله

صيدم يلتقي السفير المصري برام الله

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين قرار المحكمة الإسرائيلية بتجريف المقابر بالقدس

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين قرار المحكمة الإسرائيلية بتجريف المقابر بالقدس

الأشقر: وفاء الأحرار أحدثت نقلة نوعية في تاريخ الصراع وكسرت عنجهية الاحتلال

الأشقر: وفاء الأحرار أحدثت نقلة نوعية في تاريخ الصراع وكسرت عنجهية الاحتلال

(حماس): المقاومة ستفي بوعدها بتحرير الأسرى والاحتلال سيرضخ

(حماس): المقاومة ستفي بوعدها بتحرير الأسرى والاحتلال سيرضخ

صيدم يطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية

صيدم يطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية

الاحتلال يجرف طريقًا مُعبدًا شرق طوباس

الاحتلال يجرف طريقًا مُعبدًا شرق طوباس

النائب عدوان: صفقة وفاء الأحرار شكلت نموذجاً للحرية ووفاءً للأسرى

النائب عدوان: صفقة وفاء الأحرار شكلت نموذجاً للحرية ووفاءً للأسرى

قدورة فارس يحذر من خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام

قدورة فارس يحذر من خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام

منوعات

شاهد: عمرو أديب يكشف عن اختراق حسابه على &#34;تويتر&#34;

شاهد: عمرو أديب يكشف عن اختراق حسابه على "تويتر"

شاهد: أروى جودة تخرج عن صمتها وترد على التنمر &#34;مش فارق معايا&#34;

شاهد: أروى جودة تخرج عن صمتها وترد على التنمر "مش فارق معايا"

شاهد: نوال الزغبي &#34;عملت انفولوا لشيرين&#34;.. ما السبب؟

شاهد: نوال الزغبي "عملت انفولوا لشيرين".. ما السبب؟

حفل زفاف اسلامي يجمع ابنة بيل غيتس وشاب مصري

حفل زفاف اسلامي يجمع ابنة بيل غيتس وشاب مصري

شاهد: فنانة سورية تعلن دخولها دار المسنين بسبب إبنها.. وشقيقتها تتدخل

شاهد: فنانة سورية تعلن دخولها دار المسنين بسبب إبنها.. وشقيقتها تتدخل

شاهد: أغرب واقعة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

شاهد: أغرب واقعة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

بعد الانتقادات اللاذعة.. ميس حمدان ترد على رقصها الجريئ مع محمد رمضان

بعد الانتقادات اللاذعة.. ميس حمدان ترد على رقصها الجريئ مع محمد رمضان

بعد الإدعاء بتعرضها للضرب.. بلاغ من النائب العام لترحيل دوللي شاهين من مصر

بعد الإدعاء بتعرضها للضرب.. بلاغ من النائب العام لترحيل دوللي شاهين من مصر

شاهد: شوق الهادي تثير غضب جمهورها بوصلة رقص وملابس مثيرة

شاهد: شوق الهادي تثير غضب جمهورها بوصلة رقص وملابس مثيرة

شاهد: إطلالات الفنانين في إحتفالية افتتاح منصة الجونة السينمائية

شاهد: إطلالات الفنانين في إحتفالية افتتاح منصة الجونة السينمائية

عربي

الرئيس العراقي: احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية واجب وطني

الرئيس العراقي: احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية واجب وطني

الإمارات: السيطرة على حريق بمخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية

الإمارات: السيطرة على حريق بمخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية

‏الكويت: السيطرة على حريق اندلع في مصفاة &#34;ميناء الأحمدي&#34;

‏الكويت: السيطرة على حريق اندلع في مصفاة "ميناء الأحمدي"

مصر تكشف عن تفاصيل مشروع سيغير شكل القاهرة

مصر تكشف عن تفاصيل مشروع سيغير شكل القاهرة