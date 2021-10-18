شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غد الثلاثاء عبر معبر رفح

طالع بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غد الثلاثاء عبر معبر رفح
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (19 أكتوبر).

وسيكون السفر وفق وزارة الداخلية، للحافلة الرابعة + الخامسة حتى الرقم (150) من كشف رقم (2021/34)، مشيرة إلى أهمية التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

أخبار ذات صلة

صيدم يلتقي السفير المصري برام الله

صيدم يلتقي السفير المصري برام الله

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين قرار المحكمة الإسرائيلية بتجريف المقابر بالقدس

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين قرار المحكمة الإسرائيلية بتجريف المقابر بالقدس

الأشقر: وفاء الأحرار أحدثت نقلة نوعية في تاريخ الصراع وكسرت عنجهية الاحتلال

الأشقر: وفاء الأحرار أحدثت نقلة نوعية في تاريخ الصراع وكسرت عنجهية الاحتلال

(حماس): المقاومة ستفي بوعدها بتحرير الأسرى والاحتلال سيرضخ

(حماس): المقاومة ستفي بوعدها بتحرير الأسرى والاحتلال سيرضخ

صيدم يطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية

صيدم يطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية

الاحتلال يجرف طريقًا مُعبدًا شرق طوباس

الاحتلال يجرف طريقًا مُعبدًا شرق طوباس

الشرطة تضبط معملًا لإنتاج مواد مخدرة في القدس

الشرطة تضبط معملًا لإنتاج مواد مخدرة في القدس

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون في جنوب شرق نابلس

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون في جنوب شرق نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صيدم يلتقي السفير المصري برام الله

صيدم يلتقي السفير المصري برام الله

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين قرار المحكمة الإسرائيلية بتجريف المقابر بالقدس

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين قرار المحكمة الإسرائيلية بتجريف المقابر بالقدس

الأشقر: وفاء الأحرار أحدثت نقلة نوعية في تاريخ الصراع وكسرت عنجهية الاحتلال

الأشقر: وفاء الأحرار أحدثت نقلة نوعية في تاريخ الصراع وكسرت عنجهية الاحتلال

(حماس): المقاومة ستفي بوعدها بتحرير الأسرى والاحتلال سيرضخ

(حماس): المقاومة ستفي بوعدها بتحرير الأسرى والاحتلال سيرضخ

صيدم يطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية

صيدم يطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية

الاحتلال يجرف طريقًا مُعبدًا شرق طوباس

الاحتلال يجرف طريقًا مُعبدًا شرق طوباس

النائب عدوان: صفقة وفاء الأحرار شكلت نموذجاً للحرية ووفاءً للأسرى

النائب عدوان: صفقة وفاء الأحرار شكلت نموذجاً للحرية ووفاءً للأسرى

قدورة فارس يحذر من خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام

قدورة فارس يحذر من خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام

منوعات

شاهد: عمرو أديب يكشف عن اختراق حسابه على &#34;تويتر&#34;

شاهد: عمرو أديب يكشف عن اختراق حسابه على "تويتر"

شاهد: أروى جودة تخرج عن صمتها وترد على التنمر &#34;مش فارق معايا&#34;

شاهد: أروى جودة تخرج عن صمتها وترد على التنمر "مش فارق معايا"

شاهد: نوال الزغبي &#34;عملت انفولوا لشيرين&#34;.. ما السبب؟

شاهد: نوال الزغبي "عملت انفولوا لشيرين".. ما السبب؟

حفل زفاف اسلامي يجمع ابنة بيل غيتس وشاب مصري

حفل زفاف اسلامي يجمع ابنة بيل غيتس وشاب مصري

شاهد: فنانة سورية تعلن دخولها دار المسنين بسبب إبنها.. وشقيقتها تتدخل

شاهد: فنانة سورية تعلن دخولها دار المسنين بسبب إبنها.. وشقيقتها تتدخل

شاهد: أغرب واقعة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

شاهد: أغرب واقعة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

بعد الانتقادات اللاذعة.. ميس حمدان ترد على رقصها الجريئ مع محمد رمضان

بعد الانتقادات اللاذعة.. ميس حمدان ترد على رقصها الجريئ مع محمد رمضان

بعد الإدعاء بتعرضها للضرب.. بلاغ من النائب العام لترحيل دوللي شاهين من مصر

بعد الإدعاء بتعرضها للضرب.. بلاغ من النائب العام لترحيل دوللي شاهين من مصر

شاهد: شوق الهادي تثير غضب جمهورها بوصلة رقص وملابس مثيرة

شاهد: شوق الهادي تثير غضب جمهورها بوصلة رقص وملابس مثيرة

شاهد: إطلالات الفنانين في إحتفالية افتتاح منصة الجونة السينمائية

شاهد: إطلالات الفنانين في إحتفالية افتتاح منصة الجونة السينمائية

عربي

الرئيس العراقي: احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية واجب وطني

الرئيس العراقي: احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية واجب وطني

الإمارات: السيطرة على حريق بمخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية

الإمارات: السيطرة على حريق بمخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية

‏الكويت: السيطرة على حريق اندلع في مصفاة &#34;ميناء الأحمدي&#34;

‏الكويت: السيطرة على حريق اندلع في مصفاة "ميناء الأحمدي"

مصر تكشف عن تفاصيل مشروع سيغير شكل القاهرة

مصر تكشف عن تفاصيل مشروع سيغير شكل القاهرة