طالع بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غد الثلاثاء عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنكشف وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (19 أكتوبر).وسيكون السفر وفق وزارة الداخلية، للحافلة الرابعة + الخامسة حتى الرقم (150) من كشف رقم (2021/34)، مشيرة إلى أهمية التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.