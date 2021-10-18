البرغوثي: حملات قطف الزيتون التطوعية عمل وطني ومقاومة شعبية في وجه الاستيطان

وعبر البرغوثي عن تقديره لكافة المتطوعين المشاركين بما في ذلك عدد كبير من المتطوعين الدوليين المناصرين لحق الشعب الفلسطيني و الرافضين لإجراءات الاحتلال ضده.



وأكد البرغوثي ان فلسطين ستشهد العديد من الأيام التطوعية في الأيام القادمة في مختلف المناطق المتضررة من جدار الفصل العنصري و الاعتداءات الاستيطانية.



وأكد البرغوثي ان فلسطين ستشهد العديد من الأيام التطوعية في الأيام القادمة في مختلف المناطق المتضررة من جدار الفصل العنصري و الاعتداءات الاستيطانية.

رام الله - دنيا الوطنقال د. مصطفى البرغوثي أثناء مشاركته في يوم عمل تطوعي لقطف الزيتون في الأراضي المهددة بالاستيطان في سكاكا وياسوف في محافظة سلفيت، نظمته شبكة المنظمات الأهلية بالتعاون مع تجمع عايدا للمؤسسات الدولية، و جمعيتي الإغاثةالزراعية، والإغاثة الطبية أن حملات قطف الزيتون التي تجري في المناطق المحاذية للمستعمرات الاستيطانية، هي عمل وطني بامتياز، وشكل فعال من المقاومة الشعبية لتعزيز صمود المزارعين وحماية أراضيهم من التوسع الاستيطاني.