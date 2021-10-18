الهباش يختتم زيارته للجزائر بلقاء ممثلي الجالية الفلسطينية وينقل لهم تحيات الرئيس عباس





رام الله - دنيا الوطناختتم الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشارالرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، زيارته لجمهورية الجزائر الشقيقة، والتي استمرت عدة أيام، بلقاء مع ممثلي الجالية الفلسطينية في جمهورية الجزائر بمقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الجزائر ، بحضور الوفد الفلسطيني المرافق لهوطاقم السفارة ممثلاً بالأستاذ بشير أبو حطب نائب سفير فلسطين لدى الجزائر .ونقل الهباش خلال اللقاء تحيات السيد الرئيس محمود عباس لأبناء شعبنا المقيمين في الجزائر متمنياً ان يجتمع شمل شعبنا في كل مكان على أرض فلسطين محررة مستقلة وزوال هذا الاحتلال الظالم للأراضي الفلسطينية .واستمع قاضي القضاة من الحضور عن أوضاع أبناء شعبنا الفلسطيني في جمهورية الجزائر الذين أكدوا أنهم يلقون كامل الترحيب والدعم من القيادة والشعب الجزائري على حد سواء ، مؤكدين دعمهم الكامل للقيادة الفلسطينية والخطوات التي يتخذها الرئيس محمود عباس في مواجهة الغطرسة الاحتلالية على الساحة الدولية والإقليمية .