مصطفى البرغوثي: حملات قطف الزيتون التطوعية عمل وطني ومقاومة شعبية
قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن حملات قطف الزيتون التي تجري في المناطق
المحاذية للمستعمرات الاستيطانية، هي عمل وطني بامتياز، وشكل فعال من المقاومة الشعبية؛ لتعزيز صمود المزارعين وحماية أراضيهم من التوسع الاستيطاني.
جاء ذلك أثناء مشاركته في يوم عمل تطوعي لقطف الزيتون في الأراضي المهددة بالاستيطان في (سكاكا و ياسوف) في محافظة سلفيت، والذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية بالتعاون مع تجمع عايدا للمؤسسات الدولية، و جمعيتي الإغاثة الزراعية، والإغاثة الطبية.
وعبر البرغوثي عن تقديره لكافة المتطوعين المشاركين بما في ذلك عدد كبير من المتطوعين الدوليين المناصرين لحق الشعب الفلسطيني و الرافضين لإجراءات الاحتلال ضده.
وأكد البرغوثي أن فلسطين ستشهد العديد من الأيام التطوعية في الأيام القادمة في مختلف المناطق المتضررة من جدار الفصل العنصري و الاعتداءات الاستيطانية.
وعبر البرغوثي عن تقديره لكافة المتطوعين المشاركين بما في ذلك عدد كبير من المتطوعين الدوليين المناصرين لحق الشعب الفلسطيني و الرافضين لإجراءات الاحتلال ضده.
وأكد البرغوثي أن فلسطين ستشهد العديد من الأيام التطوعية في الأيام القادمة في مختلف المناطق المتضررة من جدار الفصل العنصري و الاعتداءات الاستيطانية.
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