مصطفى البرغوثي: حملات قطف الزيتون التطوعية عمل وطني ومقاومة شعبية













جاء ذلك أثناء مشاركته في يوم عمل تطوعي لقطف الزيتون في الأراضي المهددة بالاستيطان في (سكاكا و ياسوف) في محافظة سلفيت، والذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية بالتعاون مع تجمع عايدا للمؤسسات الدولية، و جمعيتي الإغاثة الزراعية، والإغاثة الطبية.وعبر البرغوثي عن تقديره لكافة المتطوعين المشاركين بما في ذلك عدد كبير من المتطوعين الدوليين المناصرين لحق الشعب الفلسطيني و الرافضين لإجراءات الاحتلال ضده.وأكد البرغوثي أن فلسطين ستشهد العديد من الأيام التطوعية في الأيام القادمة في مختلف المناطق المتضررة من جدار الفصل العنصري و الاعتداءات الاستيطانية.