‏الكويت: السيطرة على حريق اندلع في مصفاة "ميناء الأحمدي"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة.وقالت الشركة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق"، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء نجحت في التعامل مع الحريق.وذكرت الشركة أنه تم عزل وحدة إزالة الكبريت من النفط رقم (42) التي اندلع فيها الحريق وجميع الخطوط المؤدية لها.وكان حريقًا اندلع في وحدة إزالة الكبريت من النفط في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت، وهو ما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة وعدد من حالات الاختناق.وتعتبر مصفاة الأحمدي هي واحدة من مصفاتين للنفط تمتلكهما شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية، وتزودان البلاد باحتياجاتها من مشتقات النفط كما يتم التصدير منها إلى الخارج.