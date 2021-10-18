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مصر تكشف عن تفاصيل مشروع سيغير شكل القاهرة

مصر تكشف عن تفاصيل مشروع سيغير شكل القاهرة
نهر النيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة القاهرة عن تفاصيل مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، الذي يهدف لتحسين جودة حياة المصريين بأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ومساحات التنزه والترويح عن النفس.

وأوضحت المحافظة أن المشروع يساهم في الجذب السياحي تماشياً مع مختلف المدن العالمية التي تقع على أنهار، ويحقق عائداً سنويّاً للدولة، وسيتم تصميم أنظمة إضاءة ليلية على أعلى مستوى من الجودة في جميع المناطق المطلة على النيل.

وأكد على أن المشروع يحافظ على جوانب نهر النيل من الانهيارات، ويمنع التعديات عليه، وله جانب حضاري وبيئي بعد تطوير الواجهات المطلة على النيل، ومنع تآكل الأراضى المطلة عليه.

ويساعد المشروع على استعادة المظهر الجمالي والحضاري لتلك المواقع، مع تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف والمراكب الشراعية، ويُعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة وتحديداً المناطق المطلة على النيل.

ويشهد المشروع توفير مناطق انتظار للسيارات على مستوى منخفض، حيث يوجد جراج يتسع لـ (180) سيارة، واستغلال سطحها وواجهتها في أنشطة ترفيهية، مع مراعاة احتياجات ذوي الهمم.

ويشمل المشروع وضع تمثال ممشى أهل مصر لإبراز التاريخ مع الحداثة من تصميم النحات أحمد موسى، المدرس بكلية الفنون الجميلة قسم النحت، وهو عبارة عن امرأة تجلس في وضع فرعوني والمياه تتساقط من يديها للتأكيد على أن النيل رمز الحياة.





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