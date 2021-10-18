شؤون فلسطينية

حماس:نحن على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إرغام الاحتلال على الرضوخ لمطالب المقاومة

حماس:نحن على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إرغام الاحتلال على الرضوخ لمطالب المقاومة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، بياناً في الذكرى العاشرة لصفقة "وفاء الأحرار".

وأشارت الحركة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن "تحرير أسرانا من سجون الاحتلال واجب ديني ووطني وإنساني".

وشددت الحركة على "أننا على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إجبار الاحتلال وإرغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة التي لا مناص أمامه إلا تلبيتها والتعاطي معها". 

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

تمر علينا الذكرى السنوية العاشرة لصفقة وفاء الأحرار، والتي حملت الأمل والانتصار لشعبنا، فقد كانت فرحة شعبنا عظيمة بخروج ثلة من الأبطال الذين ظن الاحتلال بأحكامه وسجونه سيبقيهم خلف القضبان للأبد، لكن المقاومة كانت جاهزة لتكسر القيد وتخرجهم مرفوعي الرأس، وكان معها شعبنا العظيم الذي تحمّل وصبر وقدم مئات الشهداء في طريق الوصول للصفقة. 

إننا اليوم وأمام الذكرى التي جاءت بالعزم والإصرار والصبر، نجدد التأكيد على أن المقاومة ستبذل كل الجهود للإفراج عن الأسرى، فتحرير الأسرى هو واجب ديني ووطني وإنساني، فنحن شعب لا يمكن أن يترك أسراه في السجون مهما كلف الثمن.

إننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وفي ظلال هذه الذكرى العظيمة نؤكد ما يلي:

1. إن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات المقاومة، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال أسرانا الحرية، وإننا على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إجبار الاحتلال وإرغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة التي لا مناص أمامه إلا تلبيتها والتعاطي معها.

 2. إن تحرير الأسرى والعمل من أجله هو مسار استراتيجي لدى حركة حماس؛ عملت من أجله، وقد قدمت الحركة ولا تزال تقدم وتبذل في سبيل ذلك كل الوسع، ولن تتراجع عن هذا النهج قيد أنملة.

 3. لقد سجلت كتائب القسام نصراً كبيراً في المعركة الأمنية وصراع الأدمغة منذ أسر الجندي الصهيوني والاحتفاظ به لأكثر من خمس سنوات في بيئة أمنية معقدة، وصولاً لتفاصيل عملية التسليم، وهو ما أربك منظومة الأجهزة الأمنية الصهيونية.

 4. نؤكد أن الإفراج عن جنود الاحتلال المأسورين في قطاع غزة لن يكون له ثمن سوى الإفراج عن أسرانا من سجون الاحتلال، ولن يكون هناك أي ثمن آخر يمكن أن تقبل به المقاومة، وعلى حكومة الاحتلال أن توقف تهربها وتصارح جمهورها بأن صفقة التبادل هي الوحيدة التي يمكن أن تعيد الجنود المأسورين في غزة. 

 5. نتوجه بالتحية لأرواح الشهداء العظماء الذين أرخصوا أرواحهم فداء لحرية إخوانهم، وعلى رأسهم القائد الشهيد سيد الوفاء أبو محمد الجعبري، وشهداء عملية الوهم المتبدد، وكل المجاهدين الشهداء الذين كان لهم سهم في عملية الأسر وعملية الإخفاء. 

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