الأردن: ‏وفاة شخص وإصابة آخر بانهيار أتربة داخل مغارة في عمّان

وأوضح السرطاوي أن الفرق عملت على تحريرهما من تحت الردم، باستخدام أحدث المعدات المتخصصة للتعامل مع مثل هذا النوع من الحوادث، التي كان لها الأثر الكبير في إنقاذ أحدهما الذي أصيب بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، ووفاة الآخر نتيجة تعرضه لإصابات بالغة في الجسم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وأشار إلى أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء الوفاة إلى مستشفى البشير الحكومي، فيما تم فتح تحقيق بالحادثة.







رام الله - دنيا الوطنأفاد عامر السرطاوي، الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، بأن فرق الإنقاذ المتخصصة في مديرية الدفاع المدني شرق عمان، وفريق البحث والإنقاذ الدولي في الدفاع المدني، تعاملت فجر اليوم الاثنين، مع بلاغ يفيد بوجود شخصين تعرضا لحادث انهيار أتربة وحجارة داخل مغارة بمنطقة أبو علندا.