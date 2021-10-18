السعودية: وفاة 4 أشخاص إثر سقوط مركبتهم من جبال "نهاية العالم"





رام الله - دنيا الوطنلقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، إثر سقوط مركبتهم من أعلى جبال طويق بشمال غرب الرياض، المعروفة باسم "نهاية العالم".أوضح محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، تلقى بلاغاً عن حالة سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة غرب مدينة الرياض، يستقلها تسعة أشخاص.وأضاف الحمادي: "على الفور انتقلت فرق الدفاع المدني، وطيران الأمن والجهات المساندة لموقع الحادث، وعند الوصول تم إنقاذ خمسة مصابين، ونقلهم بواسطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق جثث أربعة متوفين".وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين والزوار لتوخي الحيطة، والحذر أثناء تنزههم في المرتفعات الجبلية والأماكن الوعرة.