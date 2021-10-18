الخارجية الإيرانية: نسعى تطوير العلاقات مع مصر

رام الله - دنيا الوطنأعلن سعيد خطيب، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران تأمل في تطوير العلاقات مع جمهورية مصر العربية.وفي وقت سابق، أكد مير مسعود حسينيان، مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، أن تحسن علاقة طهران مع السعودية مستقبلا، سينعكس إيجايباً على علاقاتها مع عدد كبير من دول الخليج وشمال إفريقيا، موضحاً أن بعض دول المنطقة، كمصر والسودان والمغرب وغيرها، قطعت علاقاتها معنا بعد القطيعة التي حصلت بيننا وبين السعوديين، وفق (روسيا اليوم).وتابع: "علاقتنا مع مصر ستتحسن قطعا في حال نجحت مباحثاتنا مع السعودية، ونحن نبذل المساعي لتحسين العلاقة مع القاهرة، كما نطمح بأن تكون لدينا علاقات ودية مع المغرب الذي بادر بقطع العلاقة معنا لأسباب لا أساس لها من الصحة".