كوستاريكا ومدينة إيطالية تفوزان بجائزة (إيرث شوت) البيئية



وتأسست الجائزة لإيجاد حلول عبر التكنولوجيا أو السياسات لأكبر المشكلات البيئية التي يواجهها كوكب الأرض، وهي مقسمة لخمس فئات ويتلقى كل فائز مليون جنيه إسترليني ما يعادل 1.37 مليون دولار.







وحصلت ميلانو على جائزة "بناء عالم خال من النفايات"، تكريماً لمراكز بقايا الطعام لديها التي تتجنب هدر الطعام، وتعطيه للمحتاجين.بينما تلقت كوستاريكا جائزة "حماية الطبيعة وترميمها" تكريماً لبرامجها التي تدفع المواطنين لزرع الأشجار، وإصلاح الأنظمة البيئية.