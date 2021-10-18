شؤون فلسطينية

غزة: الكشف عن تفاصيل جديدة بقضية مقتل الشاب محمد عاشور

غزة: الكشف عن تفاصيل جديدة بقضية مقتل الشاب محمد عاشور
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم الشرطة بغزة العقيد أيمن البطنيجي، أن المباحث العامة بالشرطة أنهت التحقيقات في قضية مقتل الشاب محمد عاشور (18 عامًا، والذي عثر على جثته أمس الأحد.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنه تم الإنهاء من التحقيقات بعد أن تبين وجود شبهة جنائية من خلال تقرير الطب الشرعي، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف البحث وجمع الأدلة وأخذ إفادات الشهود، وعلى إثر ذلك وخلال أقل من 12 ساعة تم تحديد المشتبه به (س، و) 31 عاماً وتوقيفه.

وأفاد بأن المتهم قد اعترف خلال التحقيق الأولي بإلقاء أداة معدنية باتجاه المجني عليه ما أدى لوفاته، مضيفًا أن المباحث العامة أحالت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية. 

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