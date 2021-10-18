شؤون فلسطينية

بلدية غزة تشرع بتعبيد امتداد شارع الجزائر خلف الجامعة الإسلامية

بلدية غزة تشرع بتعبيد امتداد شارع الجزائر خلف الجامعة الإسلامية
مقر بلدية غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شرعت بلدية غزة بأعمال تعبيد مشروع تطوير امتداد شارع الجزائر خلف الجامعة الإسلامية غرب المدينة، في المنطقة الممتدة من شارع جامعة الدول العربية غربًا وحتى شارع مصطفى حافظ شرقًا، ضمن جهودها في تطوير البنية التحتية والشوارع الحيوية.

وذكرت البلدية أن الشارع البالغ طوله 400 متر، يعاني من مشاكل عديدة، أبرزها؛ حاجته للتطوير والآثار السلبية الناتجة عن ذلك من انتشار للغبار وتجمع لمياه الأمطار في فصل الشتاء والازدحام المروري ناهيك عن تهالك شبكات المياه والصرف الصحي.

وأضافت البلدية أن هذا الشارع الحيوي يخدم عددًا من الجامعات والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الخدماتية المختلفة، ما دفع البلدية إلى تطوير الشوارع المتفرعة منه والتي يبلغ طولها 520 مترًا بمساحة اجمالية للشارع الرئيس والشوارع المتفرعة تقدر بـ 8500 متر مربع، موضحًا أن الشارع الرئيس سيتم رصفة بمادة الأسفلت، فيما سيتم تعبيد الشوارع الفرعية ببلاط "الإنترلوك".
وبينت أن أعمال المشروع تشمل تطوير وتعبيد الشارع الرئيس والشوارع المتفرعة منه، وتوفير 25 موقفًا للسيارات بطول 80 متر، وتخصيص أماكن لوقوف الباصات ووضع مظلات للطلاب في هذه المواقف، وتزويد الشارع بـ 25 عامود إنارة، وتجهيز أحواض في الشارع لزراعتها بالأشجار.

وتشمل الأعمال كذلك تمديد خطوط مياه بطول 1500 متر، وتمديد 1000 متر من خطوط الصرف الصحي لتحسين كفاءة الشبكة بنقل مسارها إلى شارع جامعة الدول العربية غربًا، وتمديد خطوط لتصريف مياه الأمطار بطول 100 متر، لمعالجة مشكلة تجمع مياه الأمطار في فصل الشتاء وتحسين واقع خدمات المياه والصرف الصحي.

ونوهت إلى أن هذا المشروع الممول من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، بتكلفة اجمالية تقدر بـ 500,000 يورو، سيساهم بحل مشكلة الازدحام المروري وإيجاد شوارع بديلة لتنقل المركبات في المنطقة ويربط الجامعات بالشوارع الرئيسية المختلفة.

أخبار ذات صلة

لجنة متابعة الانتخابات تبحث ٱلية مشاركة الجبهة بالإنتخابات المحلية

لجنة متابعة الانتخابات تبحث ٱلية مشاركة الجبهة بالإنتخابات المحلية

مجدلاني: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية للقضاء على الفقر بأبعاده المتعددة

مجدلاني: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية للقضاء على الفقر بأبعاده المتعددة

ثلاث أسيرات يعلنّ الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

ثلاث أسيرات يعلنّ الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

الاحتلال يمنع عائلة الأسير شاكر عمارة من زيارته منذ اعتقاله

الاحتلال يمنع عائلة الأسير شاكر عمارة من زيارته منذ اعتقاله

حماس:نحن على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إرغام الاحتلال على الرضوخ لمطالب المقاومة

حماس:نحن على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إرغام الاحتلال على الرضوخ لمطالب المقاومة

اشتية: مجلس الوزراء يناقش اليوم العمل بالتوقيت الشتوي ومشاريع بنية تحتية للقطاع والضفة

اشتية: مجلس الوزراء يناقش اليوم العمل بالتوقيت الشتوي ومشاريع بنية تحتية للقطاع والضفة

غزة: الكشف عن تفاصيل جديدة بقضية مقتل الشاب محمد عاشور

غزة: الكشف عن تفاصيل جديدة بقضية مقتل الشاب محمد عاشور

11 آلية عسكرية إسرائيلية تتوغل شرق غزة

11 آلية عسكرية إسرائيلية تتوغل شرق غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجنة متابعة الانتخابات تبحث ٱلية مشاركة الجبهة بالإنتخابات المحلية

لجنة متابعة الانتخابات تبحث ٱلية مشاركة الجبهة بالإنتخابات المحلية

مجدلاني: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية للقضاء على الفقر بأبعاده المتعددة

مجدلاني: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية للقضاء على الفقر بأبعاده المتعددة

ثلاث أسيرات يعلنّ الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

ثلاث أسيرات يعلنّ الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

الاحتلال يمنع عائلة الأسير شاكر عمارة من زيارته منذ اعتقاله

الاحتلال يمنع عائلة الأسير شاكر عمارة من زيارته منذ اعتقاله

بلدية غزة تشرع بتعبيد امتداد شارع الجزائر خلف الجامعة الإسلامية

بلدية غزة تشرع بتعبيد امتداد شارع الجزائر خلف الجامعة الإسلامية

الأسير سائد الكيلاني من نزلة زيد يدخل عامه الـ19 في الأسر

الأسير سائد الكيلاني من نزلة زيد يدخل عامه الـ19 في الأسر

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة بيت فجار

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة بيت فجار

منوعات

شاهد: عمرو أديب يكشف عن اختراق حسابه على &#34;تويتر&#34;

شاهد: عمرو أديب يكشف عن اختراق حسابه على "تويتر"

شاهد: أروى جودة تخرج عن صمتها وترد على التنمر &#34;مش فارق معايا&#34;

شاهد: أروى جودة تخرج عن صمتها وترد على التنمر "مش فارق معايا"

شاهد: نوال الزغبي &#34;عملت انفولوا لشيرين&#34;.. ما السبب؟

شاهد: نوال الزغبي "عملت انفولوا لشيرين".. ما السبب؟

حفل زفاف اسلامي يجمع ابنة بيل غيتس وشاب مصري

حفل زفاف اسلامي يجمع ابنة بيل غيتس وشاب مصري

شاهد: فنانة سورية تعلن دخولها دار المسنين بسبب إبنها.. وشقيقتها تتدخل

شاهد: فنانة سورية تعلن دخولها دار المسنين بسبب إبنها.. وشقيقتها تتدخل

شاهد: أغرب واقعة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

شاهد: أغرب واقعة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

بعد الانتقادات اللاذعة.. ميس حمدان ترد على رقصها الجريئ مع محمد رمضان

بعد الانتقادات اللاذعة.. ميس حمدان ترد على رقصها الجريئ مع محمد رمضان

بعد الإدعاء بتعرضها للضرب.. بلاغ من النائب العام لترحيل دوللي شاهين من مصر

بعد الإدعاء بتعرضها للضرب.. بلاغ من النائب العام لترحيل دوللي شاهين من مصر

شاهد: شوق الهادي تثير غضب جمهورها بوصلة رقص وملابس مثيرة

شاهد: شوق الهادي تثير غضب جمهورها بوصلة رقص وملابس مثيرة

شاهد: إطلالات الفنانين في إحتفالية افتتاح منصة الجونة السينمائية

شاهد: إطلالات الفنانين في إحتفالية افتتاح منصة الجونة السينمائية

عربي

‏الكويت: السيطرة على حريق اندلع في مصفاة &#34;ميناء الأحمدي&#34;

‏الكويت: السيطرة على حريق اندلع في مصفاة "ميناء الأحمدي"

مصر تكشف عن تفاصيل مشروع سيغير شكل القاهرة

مصر تكشف عن تفاصيل مشروع سيغير شكل القاهرة

الأردن: ‏وفاة شخص وإصابة آخر بانهيار أتربة داخل مغارة في عمّان

الأردن: ‏وفاة شخص وإصابة آخر بانهيار أتربة داخل مغارة في عمّان

السعودية: وفاة 4 أشخاص إثر سقوط مركبتهم من جبال &#34;نهاية العالم&#34;

السعودية: وفاة 4 أشخاص إثر سقوط مركبتهم من جبال "نهاية العالم"