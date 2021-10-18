بلدية غزة تشرع بتعبيد امتداد شارع الجزائر خلف الجامعة الإسلامية



وذكرت البلدية أن الشارع البالغ طوله 400 متر، يعاني من مشاكل عديدة، أبرزها؛ حاجته للتطوير والآثار السلبية الناتجة عن ذلك من انتشار للغبار وتجمع لمياه الأمطار في فصل الشتاء والازدحام المروري ناهيك عن تهالك شبكات المياه والصرف الصحي.



وأضافت البلدية أن هذا الشارع الحيوي يخدم عددًا من الجامعات والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الخدماتية المختلفة، ما دفع البلدية إلى تطوير الشوارع المتفرعة منه والتي يبلغ طولها 520 مترًا بمساحة اجمالية للشارع الرئيس والشوارع المتفرعة تقدر بـ 8500 متر مربع، موضحًا أن الشارع الرئيس سيتم رصفة بمادة الأسفلت، فيما سيتم تعبيد الشوارع الفرعية ببلاط "الإنترلوك".

وبينت أن أعمال المشروع تشمل تطوير وتعبيد الشارع الرئيس والشوارع المتفرعة منه، وتوفير 25 موقفًا للسيارات بطول 80 متر، وتخصيص أماكن لوقوف الباصات ووضع مظلات للطلاب في هذه المواقف، وتزويد الشارع بـ 25 عامود إنارة، وتجهيز أحواض في الشارع لزراعتها بالأشجار.



وتشمل الأعمال كذلك تمديد خطوط مياه بطول 1500 متر، وتمديد 1000 متر من خطوط الصرف الصحي لتحسين كفاءة الشبكة بنقل مسارها إلى شارع جامعة الدول العربية غربًا، وتمديد خطوط لتصريف مياه الأمطار بطول 100 متر، لمعالجة مشكلة تجمع مياه الأمطار في فصل الشتاء وتحسين واقع خدمات المياه والصرف الصحي.



ونوهت إلى أن هذا المشروع الممول من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، بتكلفة اجمالية تقدر بـ 500,000 يورو، سيساهم بحل مشكلة الازدحام المروري وإيجاد شوارع بديلة لتنقل المركبات في المنطقة ويربط الجامعات بالشوارع الرئيسية المختلفة.

رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية غزة بأعمال تعبيد مشروع تطوير امتداد شارع الجزائر خلف الجامعة الإسلامية غرب المدينة، في المنطقة الممتدة من شارع جامعة الدول العربية غربًا وحتى شارع مصطفى حافظ شرقًا، ضمن جهودها في تطوير البنية التحتية والشوارع الحيوية.