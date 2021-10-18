إسبانيا: فقدان 12 مهاجراً في البحر جنوب البلاد

رام الله - دنيا الوطنأفاد خفر السواحل الإسبان أنه جاري عمليات البحث عن (12) مهاجرا فُقدوا في البحر بجنوب إسبانيا، وذلك بعد انقلاب قاربهم أثناء محاولة عبور البحر انطلاقا من الجزائر.وقال متحدث باسم خفر السواحل: " إن عملية إنقاذ بدأت بعد أن أعلن زورق شراعي نرويجي أنه أنقذ مهاجرا جزائريا على بعد أميال قليلة من ساحل مقاطعة ألمرية الإسبانية"، وفق (روسيا اليوم).وأضاف أنه تم رصدت مروحية أُرسلت إلى المنطقة مهاجراً آخر في البحر وأنقذته.وقال المهاجران لفريق الإنقاذ إنهما صعدا مع 12 شخصا آخر من شاطئ بالقرب من وهران في شمال غرب الجزائر الأسبوع الماضي، لكن بعد تعطل المحرك انقلب القارب، صباح الأحد.وبحسب خفر السواحل الإسبانية، بأنه تم العثر على جثة رجل على متن مركب يقل 44 مهاجرًا آخرين وصلوا الأحد إلى جزيرة كناريا الكبرى الاسبانية، بعد أسبوع من الإبحار، بحسب خفر السواحل الإسبان.وجرت عملية انقاذ بعد رصد المركب قرب شاطئ (أنفي ديل مار) في جنوب الجزيرة، بحسب متحدثة رسمية باسم خفر السواحل.وتابعت أن المهاجرين الـ44 الذين لا يزالون على قيد الحياة تلقوا رعاية طبية ونُقلوا إلى مرفأ قريب لمعالجتهم.ومن المرجّح أن يكون المركب أبحر من المغرب وعلى متنه مهاجرون كلّهم ذكور، وضمنهم قاصرون.وانتشل خفر السواحل يوم الأحد، جثة مهاجر آخر قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا، ما يرفع حصيلة الجثث التي عثر عليها بعد غرق مركب الخميس كان يقلّ مهاجرين ووُجد عند رأس الطرف الاغر، إلى تسع جثث.ولا يزال 16 مهاجرًا آخرين في عداد المفقودين، فيما عُثر على رجلين على قيد الحياة على متن المركب وامرأة تم انتشالها من البحر.