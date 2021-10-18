دولي

إسبانيا: فقدان 12 مهاجراً في البحر جنوب البلاد

إسبانيا: فقدان 12 مهاجراً في البحر جنوب البلاد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد خفر السواحل الإسبان أنه جاري عمليات البحث عن (12) مهاجرا فُقدوا في البحر بجنوب إسبانيا، وذلك بعد انقلاب قاربهم أثناء محاولة عبور البحر انطلاقا من الجزائر.

وقال متحدث باسم خفر السواحل: " إن عملية إنقاذ بدأت بعد أن أعلن زورق شراعي نرويجي أنه أنقذ مهاجرا جزائريا على بعد أميال قليلة من ساحل مقاطعة ألمرية الإسبانية"، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف أنه تم  رصدت مروحية أُرسلت إلى المنطقة مهاجراً آخر في البحر وأنقذته.

وقال المهاجران لفريق الإنقاذ إنهما صعدا مع 12 شخصا آخر من شاطئ بالقرب من وهران في شمال غرب الجزائر الأسبوع الماضي، لكن بعد تعطل المحرك انقلب القارب، صباح الأحد.

وبحسب خفر السواحل الإسبانية، بأنه تم العثر على جثة رجل على متن مركب يقل 44 مهاجرًا آخرين وصلوا الأحد إلى جزيرة كناريا الكبرى الاسبانية، بعد أسبوع من الإبحار، بحسب خفر السواحل الإسبان.

وجرت عملية انقاذ بعد رصد المركب قرب شاطئ (أنفي ديل مار) في جنوب الجزيرة، بحسب متحدثة رسمية باسم خفر السواحل. 

وتابعت أن المهاجرين الـ44 الذين لا يزالون على قيد الحياة تلقوا رعاية طبية ونُقلوا إلى مرفأ قريب لمعالجتهم. 

ومن المرجّح أن يكون المركب أبحر من المغرب وعلى متنه مهاجرون كلّهم ذكور، وضمنهم قاصرون. 

وانتشل خفر السواحل يوم الأحد، جثة مهاجر آخر قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا، ما يرفع حصيلة الجثث التي عثر عليها بعد غرق مركب الخميس كان يقلّ مهاجرين ووُجد عند رأس الطرف الاغر، إلى تسع جثث. 

ولا يزال 16 مهاجرًا آخرين في عداد المفقودين، فيما عُثر على رجلين على قيد الحياة على متن المركب وامرأة تم انتشالها من البحر. 

أخبار ذات صلة

مصر تكشف عن تفاصيل مشروع سيغير شكل القاهرة

مصر تكشف عن تفاصيل مشروع سيغير شكل القاهرة

الخارجية الإيرانية: نسعى تطوير العلاقات مع مصر

الخارجية الإيرانية: نسعى تطوير العلاقات مع مصر

كوستاريكا ومدينة إيطالية تفوزان بجائزة (إيرث شوت) البيئية

كوستاريكا ومدينة إيطالية تفوزان بجائزة (إيرث شوت) البيئية

إيران: الهجمات في أفغانستان تثير الحروب المذهبية

إيران: الهجمات في أفغانستان تثير الحروب المذهبية

شاهد: الآلاف يحتجون ضد حكومة نجيب بوكيلة بالسلفادور

شاهد: الآلاف يحتجون ضد حكومة نجيب بوكيلة بالسلفادور

الخارجية الإيرانية: المحادثات مع السعودية جرت في أجواء إيجابية

الخارجية الإيرانية: المحادثات مع السعودية جرت في أجواء إيجابية

(واللا): زيادة أعداد الجنود المتسربين من الخدمة العسكرية

(واللا): زيادة أعداد الجنود المتسربين من الخدمة العسكرية

مقتل ثلاثة أشخاص بتحطم مروحية جنوب ألمانيا

مقتل ثلاثة أشخاص بتحطم مروحية جنوب ألمانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصطفى البرغوثي: حملات قطف الزيتون التطوعية عمل وطني ومقاومة شعبية

مصطفى البرغوثي: حملات قطف الزيتون التطوعية عمل وطني ومقاومة شعبية

لجنة متابعة الانتخابات تبحث ٱلية مشاركة الجبهة بالإنتخابات المحلية

لجنة متابعة الانتخابات تبحث ٱلية مشاركة الجبهة بالإنتخابات المحلية

مجدلاني: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية للقضاء على الفقر بأبعاده المتعددة

مجدلاني: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية للقضاء على الفقر بأبعاده المتعددة

ثلاث أسيرات يعلنّ الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

ثلاث أسيرات يعلنّ الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

الاحتلال يمنع عائلة الأسير شاكر عمارة من زيارته منذ اعتقاله

الاحتلال يمنع عائلة الأسير شاكر عمارة من زيارته منذ اعتقاله

بلدية غزة تشرع بتعبيد امتداد شارع الجزائر خلف الجامعة الإسلامية

بلدية غزة تشرع بتعبيد امتداد شارع الجزائر خلف الجامعة الإسلامية

الأسير سائد الكيلاني من نزلة زيد يدخل عامه الـ19 في الأسر

الأسير سائد الكيلاني من نزلة زيد يدخل عامه الـ19 في الأسر

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

منوعات

شاهد: عمرو أديب يكشف عن اختراق حسابه على &#34;تويتر&#34;

شاهد: عمرو أديب يكشف عن اختراق حسابه على "تويتر"

شاهد: أروى جودة تخرج عن صمتها وترد على التنمر &#34;مش فارق معايا&#34;

شاهد: أروى جودة تخرج عن صمتها وترد على التنمر "مش فارق معايا"

شاهد: نوال الزغبي &#34;عملت انفولوا لشيرين&#34;.. ما السبب؟

شاهد: نوال الزغبي "عملت انفولوا لشيرين".. ما السبب؟

حفل زفاف اسلامي يجمع ابنة بيل غيتس وشاب مصري

حفل زفاف اسلامي يجمع ابنة بيل غيتس وشاب مصري

شاهد: فنانة سورية تعلن دخولها دار المسنين بسبب إبنها.. وشقيقتها تتدخل

شاهد: فنانة سورية تعلن دخولها دار المسنين بسبب إبنها.. وشقيقتها تتدخل

شاهد: أغرب واقعة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

شاهد: أغرب واقعة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

بعد الانتقادات اللاذعة.. ميس حمدان ترد على رقصها الجريئ مع محمد رمضان

بعد الانتقادات اللاذعة.. ميس حمدان ترد على رقصها الجريئ مع محمد رمضان

بعد الإدعاء بتعرضها للضرب.. بلاغ من النائب العام لترحيل دوللي شاهين من مصر

بعد الإدعاء بتعرضها للضرب.. بلاغ من النائب العام لترحيل دوللي شاهين من مصر

شاهد: شوق الهادي تثير غضب جمهورها بوصلة رقص وملابس مثيرة

شاهد: شوق الهادي تثير غضب جمهورها بوصلة رقص وملابس مثيرة

شاهد: إطلالات الفنانين في إحتفالية افتتاح منصة الجونة السينمائية

شاهد: إطلالات الفنانين في إحتفالية افتتاح منصة الجونة السينمائية

عربي

‏الكويت: السيطرة على حريق اندلع في مصفاة &#34;ميناء الأحمدي&#34;

‏الكويت: السيطرة على حريق اندلع في مصفاة "ميناء الأحمدي"

مصر تكشف عن تفاصيل مشروع سيغير شكل القاهرة

مصر تكشف عن تفاصيل مشروع سيغير شكل القاهرة

الأردن: ‏وفاة شخص وإصابة آخر بانهيار أتربة داخل مغارة في عمّان

الأردن: ‏وفاة شخص وإصابة آخر بانهيار أتربة داخل مغارة في عمّان

السعودية: وفاة 4 أشخاص إثر سقوط مركبتهم من جبال &#34;نهاية العالم&#34;

السعودية: وفاة 4 أشخاص إثر سقوط مركبتهم من جبال "نهاية العالم"