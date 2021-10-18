إيران: الهجمات في أفغانستان تثير الحروب المذهبية

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن الهجمات في أفغانستان تهدف إلى بث التفرقة، وإراقة الدماء على خلفية الصراعات المذهبية.وقال الرئيس الإيراني خلال انعقاد مجلس الوزراء الإيراني: "اعتبر حادث التفجير الإرهابي يوم الجمعة الماضي في مسجد الفاطمية، والذي أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، فطر قلب أمة رسول الله من جديد".وأضاف: "أن الحجم المتزايد للتحركات الإرهابية يجري وفقاً لاستراتيجية افتعال الفوضى الأمريكية في أفغانستان، ما يلزم القادة في هذا البلد بأن يكونوا عند المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل تامين الشعب الأفغاني وعدم تجاهل طاقاته".وتابع: "إيران تقف جنباً إلى جنب أفغانستان، وهي مستعدة للتعاون الشامل، لكي ينعم الشعب الأفغاني بالاستقرار والأمن المستدامين".