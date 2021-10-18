شاهد: الآلاف يحتجون ضد حكومة نجيب بوكيلة بالسلفادور





وأطلق الرئيس نجيب بوكيلة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لقب الديكتاتور على نفسه، كنوع من المداعبة والمزاح.









خرج آلاف المتظاهرين، مساء أمس الأحد، في السلفادور لإبداء احتجاجهم ضد الرئيس نجيب بوكيلة بشأن عدد من القضايا، منها اعتماد (بتكوين) كعملة قانونية، وإقالة قضاة المحكمة العليا.وأظهر مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أعداد كبيرة من المتظاهرين في العاصمة سان سلفادور، حاملين لافتات وإشارات ترفض عملة (بتكوين)، التي أصبحت رسميا عملة قانونية في السلفادور في أيلول/ سبتمبر.وردد المتظاهرون شعارات رافضة لعزل قضاة المحكمة العليا، وشعارات أخرى من بينها "ماذا تريد السلفادور؟ تخلصوا من الديكتاتور!"، وذلك بالقرب من الميدان الرئيسي بالعاصمة.