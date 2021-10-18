مصر: كشف قطع أثرية من العصر البيزنطي قرب معبد الأقصر













رام الله - دنيا الوطنكشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة أسفل بيت (يسي) والمعروف باسم قصر توفيق باشا أندراوس، أمس الأحد، عن عدد من الأمفورات والمسارج من العصر البيزنطي.وفق ما نقلت وزارة السياحة والآثار المصرية، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري.وأكد وزيري أن هذا الكشف يأتي ضمن سلسلة من الاكتشافات التي تمت بالموقع، حيث تم العثور من قبل على مجموعة من العملات البرونزية الرومانية، وجزء من جدار من العصر الروماني ومخزن قديم، وعدد آخر من الأيقونات الأثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة.وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى أن أعمال الحفائر بالموقع جار استكمالها.