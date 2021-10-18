شؤون فلسطينية

غزة: وفاتان و521 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: وفاتان و521 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 2315 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 200 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 180415 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 9781 حالة، وإجمالي المتعافين 169122 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1512 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 203 حالة، من بينها 130 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 465272 شخصا.

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