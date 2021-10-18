الخارجية الإيرانية: المحادثات مع السعودية جرت في أجواء إيجابية







رام الله - دنيا الوطنأعلن سعيد خطيب، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن المفاوضات مع السعودية كانت ودية وجادة، وعلى أساس الاحترام المتبادل، وأن الاتصالات مستمرة بين البلدين.وقال خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي : "إنه لم نصل بعد إلى نتيجة واضحة في محادثاتنا مع الرياض، وفور الوصول إلى هذه النقطة سوف نعلن عن ذلك، وهذا يشمل موضوع استئناف التجارة بين البلدين".وأضاف: "لا نؤيد الأنباء حول زيارة وفد سعودي إلى إيران، يدنا ممدودة للصداقة نحو دول الجوار ولا سيما السعودية، ولكن هذا لا يعني أن نغض النظر عن دور الرياض في الحرب على اليمن ومحاولاتها لعرقلة الاتفاق النووي".في وقت سابق، أعلن روح الله لطيفي، المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، أن المملكة العربية السعودية عادت لاستيراد السلع من إيران بعد انقطاع دام سنين.