البحرين: انتشال جثث مهاجرين من البحر ومايزال (20) شخصاً مفقودين



وأنقذت وحدات الحرس البحري بولايتي المهدية والمنستير الساحليتين، أمس الأحد، سبعة أشخاص، وانتشلت جثتين بعد غرق مركب صيد بحري يقل (30) مهاجراً غير نظامي، انطلق من شاطىء المهدية في عملية هجرة سرية، وتعرض لحادث غرق يرجح أنه بسبب الحمولة الزائدة.



وأكد فريد بن جحا، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، أن النيابة العمومية بالمهدية أذنت بفتح تحقيق، وذلك فيما يخص تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة والناجم عنه موت.





وأنقذت وحدات الحرس البحري بولايتي المهدية والمنستير الساحليتين، أمس الأحد، سبعة أشخاص، وانتشلت جثتين بعد غرق مركب صيد بحري يقل (30) مهاجراً غير نظامي، انطلق من شاطىء المهدية في عملية هجرة سرية، وتعرض لحادث غرق يرجح أنه بسبب الحمولة الزائدة.وأكد فريد بن جحا، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، أن النيابة العمومية بالمهدية أذنت بفتح تحقيق، وذلك فيما يخص تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة والناجم عنه موت.

رام الله - دنيا الوطنأخرجت وحدات الحرس البحري التونسي جثتين إضافيتين للمهاجرين غير النظاميين، ليرتفع عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى أربعة، ومايزال (20) شاباً في عداد المفقودين.