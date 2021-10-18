الصحة الأردنية تكشف تفاصيل جديدة عن بكتيريا (شيغيلا)



وتابع الوزير"الأمور جيدة، وقد نصل إلى السبب، وقد لا نصل للسبب" مؤكداً أن مسوحات الغذاء آمنه، والمياء في عجلون آمنة، وأن معظم الأشخاص الذين أصيبوا السبت بجرثومة شيغيلا، هم مخالطون للذين أصيبوا بها الفترة الماضية.



الجدير ذكره، أن جرثومة (شيغيلا)عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية تعرف باسم (شيغيلا)، تبرز أهم العلامات الدالة على الإصابة بها على شكل إسهال، الذي عادة ما يكون مدمماً.



كما أن (50) حالة اشتباه بالتسمم سجلت في محافظة عجلون منذ الخميس الماضي.





رام الله - دنيا الوطنأعلن فراس الهواري، وزير الصحة الأردني، أن بكتيريا (شيغيلا) باتت تنتشر اليوم في جميع دول العالم؛ لأنه موسمها.وقال الهواري، أمس الأحد: "إن كوادر وزارة الصحة أجرت ما تقوم به الدول من مسوحات للمناطق، وبعض النتائج ظهرت، وتم توفير علاجات للمصابين"، وفق (روسيا اليوم).وأضاف على أن بكتيريا (شيغيلا) غير خطيرة، وأن معظم المصابين بها يتعافون خلال يومين أو 3 أيام، لافتاً إلى أن وزارة الصحة حضرت الكوادر الصحية والتوعوية للتأكيد على النظافة.وأوضح الوزير الأردني، أنه لا يوجد رابط بين الأشخاص المصابين في جرش وعجلون، مشيراً إلى أن باقي العينات ستظهر من المختبرات خلال 48 ساعة.