ميقاتي يعلق على حادثة الطيونة وإمكانية استقالة الحكومة





وتابع: "وعلى القضاء أن يصلح نفسه بنفسه وهناك قانون ودستور لا يمكن القفز فوقهما والنزاع القائم القضاء هو القادر على حلّ مشكلته".



وأضاف ميقاتي قائلاً: "لا يمكن للمجلس الطلب من البيطار التنحي، وليس له الحق بذلك، المسألة تحتاج إلى وقت لإيجاد الحلّ".



وفيما يخص حادثة الطيونة ذكر قائلاً: "ما حدث قد حدث ولا بد من العمل على معالجته والمعالجة سياسية، وطالما أنا موجود لن أسمح بظلم أي فريق، ولبنان​ بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها".



وحول الاستقالة، أكد ميقاتي أنها غير مطروحة ولا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها، نحن لدينا مهمات أساسية واضحة، وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء ​الإنتخابات النيابية​ في موعدها، وأنا ملتزم بهاتين المهمتين.





رام الله - دنيا الوطنقال ​نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية،​ اليوم الاثنين، أن ​الوضع الأمني​ مستتب ولا تخوف لديه، مؤكداً أنه لن يدعو إلى جلسة ل​مجلس الوزراء​ قبل إيجاد حل للمشكلة، فهو لا يريد استفزاز أي فريق.ورد ميقاتي في تصريحٍ صحفي على سؤال عن كيفية حلّ المعضلة القضائية قائلاً: "لن أتدخل بعمل ​القضاء​، ولا يمكن لي أن أنقض إلتزاماتي، أبلغت الجميع أنني لن أتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل المحقق العدلي ​طارق البيطار"، نقلاً عن وكالة (النشرة).