(واللا): زيادة أعداد الجنود المتسربين من الخدمة العسكرية

رام الله - دنيا الوطنكشف وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن زيادة أعداد الجنود المتسربين من الخدمة العسكرية داخل جيش الاحتلال.ووفق موقع (واللا) فقد أشار إلى أنه خلال العام الحالي حدث انخفاض في عدد الشباب البدو المجندين في جيش الاحتلال، وزيادة في عدد الجنود المتسربين من الخدمة.ونقلًا عن مسؤولين في الجيش وذراع البر، أفادوا بأن الأسباب في ذلك تعود إلى تصاعد وتيرة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي ضد البدو الذين يخدمون في الجيش، وما حدث بعد عملية "حارس الأسوار" والأحداث في المدن في الداخل في آيار/ مايو الماضي.