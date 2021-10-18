الإمارات تسجل تراجعاً بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنشهدت دولة الإمارات، أمس، تراجعاً في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) لما دون المئة حالة للمرة الأولى، منذ بدء تفشي الجائحة العام الماضي.وذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (99) حالة إصابة جديدة انخفاضا من ذروة قاربت أربعة آلاف حالة يومياً في كانون الثاني/يناير، ووصل إجمالي عدد الوفيات بالمرض في الإمارات إلى (2120)، وفق (روسيا اليوم).وحصدت دولة الإمارات أعلى معدلات التطعيم في العالم،ووفقا لأحدث بيانات رسمية، فقد تلقى (96) بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو عشرة ملايين نسمة، جرعة واحدة من لقاح الوقاية من (كوفيد-19) بينما تلقى (86) بالمئة التطعيم كاملا.