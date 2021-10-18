شاهد: اندلاع حريق بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت









وأكدت الشركة أنه تم عزل وحدة (ARD) رقم (42)، وجميع الخطوط المؤدية لها، منوهة بأنه لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق.







وأضاف: "وتقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق، علماً أنه لم تقع أي إصابات جراء الحادث، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل قريباً".وأكدت الشركة أنه تم عزل وحدة (ARD) رقم (42)، وجميع الخطوط المؤدية لها، منوهة بأنه لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الاثنين، عن اندلاع حريقٍ في وحدة إزالة الكبريت من النفط بمصفاة ميناء الأحمدي، دون وقوع إصابات مؤكدة في الوقت ذاته بأن عمليات التصدير والإمدادات لم تتأثر.وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) في منشور لها: "وقع قبل قليل حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي (ARDS) في مصفاة ميناء الأحمدي".