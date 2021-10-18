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السعودية تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان في ظل الظروف الراهنة

السعودية تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان في ظل الظروف الراهنة
رام الله - دنيا الوطن
دعت المملكة العربية السعودية، مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان، وذلك في أعقاب المواجهات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس الماضي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، مساء الأحد: "نظرًا للظروف الراهنة في لبنان ندعو جميع المواطنين الكرام إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى العديد من الدول ومنها لبنان"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف الوزارة في بيانها: "وزارة الخارجية تود التنبيه على جميع المواطنين الكرام باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن، وعدم السفر إلى لبنان خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد".

وتابعت "كما تود وزارة الخارجية من كافة المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المواطن الكريم".

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