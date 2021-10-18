شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الشاب سيف أيمن طقاطقة (18 عامًا)، بعد مداهمتها منزل والده وتفتيشه في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

رام الله والبيرة: اعتقلت قوات الاحتلال الكاتب والأسير المحرر أحمد قطامش (70 عاما)، بعد أن داهمت منزله، وفتشته في مدينة البيرة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قطامش أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل نحو عام، بعد اعتقال إداري دام ستة أشهر، كما اعتقل أكثر من أربع مرات سابقة، وكانت المرة الأولى عام 1992، حيث تعرض وقتها لتعذيب قاسٍ، وتجددت أوامر الاعتقال الإداري بحقه لخمس سنوات ونصف، رغم عدم وجود أدلة ضده، وروى عن تجربة التعذيب هذه في روايته "لن ألبس عباءتكم".

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إيهاب عبد المنعم مسعود، عقب دهم منزله في حي الطيرة، والعبث بمحتوياته.

يذكر أن الأسير مسعود قضى في سجون الاحتلال 16 عاما، وأفرج عنه في شهر شباط/ فبراير عام 2017.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحيم شومان، بعد أن داهمت منزله وفتشته في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

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