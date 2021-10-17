تفاصيل جديدة تكشفها الشرطة الفلسطينية حول حادثة التعدي على تماثيل الأسود برام الله

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الشرطة تمكنت من القبض على الشخص الذي تعدى على تماثيل الأسود في دوار المنارة وسط رام الله، خلال نصف دقيقة من بداية تعديه، ومنعته من الاستمرار في جريمته.وقال إن الشرطة أحضرته لمديرية محافظة رام الله والبيرة، وبدأت إدارة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري، وتوصلت إلى أن الشخص متعاطٍ للمخدرات وفقا لإفادات شقيقه منذ عدة سنوات وصادر بحقه أمر حبس لعدم دفع دين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم الاستعانة برئيس وحدة الطب النفسي في وزارة الصحة الدكتورة سماح جبر لإجراء الكشف الطبي على الشخص، وأفادت بعد الكشف بأنه يعاني من اضطرابات نفسية وبحاجة للعلاج وقام بفعلته تحت تاثير اضطراب نفسي.وأوضح أن الأجهزة الأمنية قبضت على الشخص الذي قام بالتحريض على التعدي على التماثيل، وتم توقيفه مع الشخص المعتدي لحين إحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما .وناشد العقيد ارزيقات كافة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار وعدم التعاطي مع الإشاعات وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.يشار إلى أن شابا حطّم صباح اليوم الأحد، رؤوس تماثيل الأسود في دوار المنارة وسط رام الله، قبل أن تعتقله الشرطة.