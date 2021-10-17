البطنيجي يكشف تفاصيل حول وفاة مواطن سقط من علو بحي الزيتون

رام الله - دنيا الوطنأكد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه بعد التحقيقات التي أجرتها المباحث العامة بالشرطة والنيابة العامة بحادثة وفاة شاب (18 عاما) جراء سقوط من علو، في وقت سابق من اليوم الأحد، بحي الزيتون شرقي مدينة غزة، فقد تبين بوجود شبهة جنائية في الحادثة.وقال البطنيجي في تصريح نشره، مساء اليوم الأحد، على موقع وزارة الداخلية والامن الوطني: "تستكمل المباحث العامة والنيابة، التحقيقات والإجراءات القانونية في القضية".