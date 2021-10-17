هل تشهد الأراضي الفلسطينية تساقط للأمطار خلال الفترة المقبلة؟

رام الله - دنيا الوطنكشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية التي ستشهدها الأراضي الفلسطينية، خلال الساعات المقبلة.وأكد العلامي في تصريح نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض خلال اليومين المقبلين.وأشار إلى أن الفرصة تكون مهيأة لتساقط زخات من الامطار على فترات متباعدة فوق بعض المناطق، لا سيما في شمال فلسطين المحتلة، وأجزاء من شمال الضفة، وأجزاء متفرقة من الشريط الساحلي.