مجدلاني يثمن بنجاح جهود الدول الصديقة لمنع الانضمام الفوري لإسرائيل للاتحاد الافريقي

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحخرير الفلسطينية الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني منع الانضمام الفوري لإسرائيل كدولة مراقب لدى الاتحاد الافريقي، وافشال جهود المفوض ورئيس الاتحاد، خطوة نحو التزام الاتحاد بالمبادئ التي قام على أساسها في العمل ضد الاحتلال والاستعمار والقهر والظلم والتفرقة والفصل العنصري، والتزام الدول الأعضاء بهذه المبادئ والدفاع عنها.وثمن د. مجدلاني جهود كافة الدول التي تعمل من أجل وقف عضوية اسرائيل في الاتحاد الافريقي والتي تؤكد على عدم وجود مكان لدولة الابرتهايد والعنصرية داخل الاتحاد ، مشيرا أن دول الاتحاد الافريقي من أكثر الدول في العالم التي عانت من الاستعمار والعنصرية .مشيرا ان دولة الاحتلال ما تزال تمارس الإرهاب وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتمارس سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري، وترفض الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يهدف لمنع إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها مدينة القدس .موضحا أن قرار إعادة عضوية إسرائيل للاتحاد الافريقي يعتبر انتهاكا صارخا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان ومبادئ وقيم الاتحاد الافريقي ونظامه الأساسي، الذي ينص على نبذ ومحاربة العنصرية وإنهاء الاستعمار، وحق تقرير المصير للشعوب، حيث ما تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة هذا الحق على أرضه.قائلا أن الشعب الفلسطيني يعاني يوميا من اجراءات الاحتلال المتواصلة وارتكابه ارهاب دولة منظم كما عانت الشعوب الأفريقية سابقا من ويلات الاستعمار، ومن هذا المنطلق والمعاناة المشتركة، وندعو كافة الدول في الاتحاد الافريقي الى إعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، والضغط لإفشال إعادة انضمام إسرائيل للاتحاد الافريقي .وثمّن مواقف الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة التي عارضت هذا القرار وتسعى لإفشاله التزاما بقرارات الاتحاد وميثاقه، ودعما منها لحقوق شعبنا بإنهاء الاحتلال والاستيطان.