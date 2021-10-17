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شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من المماطلة في الاستجابة لمطالب الأسرى

الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من المماطلة في الاستجابة لمطالب الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
حذر المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، طارق عز الدين، الاحتلال من محاولات المناورة والمماطلة في الاستجابة لمطالب الأسرى واستغلال المفاوضات للمراوغة وإضاعة الوقت وإطالة أمد الإضراب الأمر الذي يشكل تهديداً لحياة الأسرى المضربين.

وقال عز الدين في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، اليوم الأحد: "نحمل الاحتلال ومصلحة سجونه المسؤولية عن التعنت في الاستجابة لمطالب الأسرى".

ودعا عز الدين جماهير الشعب الفلسطيني إلى رفع مستوى التحركات الشعبية المساندة للأسرى المضربين.

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