محكمة الاحتلال ترفض طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية بوقف التعدي على مقبرة اليوسفية

رام الله - دنيا الوطنرفضت محكمة الاحتلال، مساء اليوم الأحد، طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالأوقاف الإسلامية في القدس، بوقف عمل بلدية الاحتلال في مقبرة اليوسفية، والذي يتمثل تجريف ونبش القبور وتدنيس رفات الموتى.وكانت آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، جرفت يوم الأحد الماضي، أجزاء من المقبرة اليوسفية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الشرقية، كما هدمت سور المقبرة والدرج في المدخل المؤدي إليها مطلع شهر كانون الأول 2020، وواصلت بعدها أعمال الحفر والتجريف لصالح "مسار الحديقة التوراتية" الاستيطانية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتقع مقبرة اليوسفية شمال مقبرة باب الرحمة بمحاذاة سور القدس الشرقي، وتتعرض منذ سنوات إلى هجمة من قبل سلطات الاحتلال وحفريات وصلت إلى مداميك أثرية قريبة من عتبة باب الأسباط، كما تعتبر أحد أهم وأبرز المقابر الإسلامية في مدينة القدس، وتعج برفات عموم أهل المدينة المقدسة وكبار العلماء والمجاهدين، إلى جانب مئات الشهداء، من بينهم رفات شهداء من الجيشين العراقي والأردني.