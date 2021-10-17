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بعد اغتيال الصالح.. الاحتلال يرفع حالة التأهب وينشر القبة الحديدية عند الحدود الشمالية

بعد اغتيال الصالح.. الاحتلال يرفع حالة التأهب وينشر القبة الحديدية عند الحدود الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه رفع حالة التأهب، ونشر بطاريات القبة الحديدية عند الحدود الشمالية، بحسب ما جاء على موقع (كودكود) الإسرائيلي.

وأشار الموقع ذاته، إلى أن قرار جيش الاحتلال برفع حالة التأهب ونشر القبة الحديدية على الحدود الشمالية، جاء خوفا من حدوث رد فعل على اغتيال الأسير السوري المحرر، مدحت الصالح.

يشار إلى أن المحرر الصالح، استشهد، أمس السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عودته لمنزله في موقع عين التينة مقابل مجدل شمس بالجولان.

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