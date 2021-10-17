غزة: حكمان بالإعدام شنقاً على مدانيْن بتهمة التخابر مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصدرت المحكمة العسكرية في قطاع غزة ، مساء اليوم الأحد، عدة أحكام على مدانين بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.وفي التفاصيل، فقد أصدت المحكمة العسكرية بغزة على المدانيْن (م، م) من سكان حي الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، و(م، ع) من سكان حي الزيتون شرقي القطاع، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت، بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما نشر على صفحة هيئة القضاء العسكري في موقع (فيسبوك).إلى ذلك، حكمت المحكمة العسكرية على المدان/ (ح، س) من سكان حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالأشغال الشاقة لمدة 12 سنة، فيما حكمت على المدان (ص، د) من سكان الشرقية برفح، بالأشغال الشاقة لمدة 17 عاماً، بتهمة التخابر مع الاحتلال.