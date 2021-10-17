شؤون فلسطينية

غزة: حكمان بالإعدام شنقاً على مدانيْن بتهمة التخابر مع الاحتلال

غزة: حكمان بالإعدام شنقاً على مدانيْن بتهمة التخابر مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة العسكرية في قطاع غزة ، مساء اليوم الأحد، عدة أحكام على مدانين بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي التفاصيل، فقد أصدت المحكمة العسكرية بغزة على المدانيْن (م، م) من سكان حي الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، و(م، ع) من سكان حي الزيتون شرقي القطاع، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت، بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما نشر على صفحة هيئة القضاء العسكري في موقع (فيسبوك).

إلى ذلك، حكمت المحكمة العسكرية على المدان/ (ح، س) من سكان حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالأشغال الشاقة لمدة 12 سنة، فيما حكمت على المدان (ص، د) من سكان الشرقية برفح، بالأشغال الشاقة لمدة 17 عاماً، بتهمة التخابر مع الاحتلال.

أخبار ذات صلة

المضرب منذ 88 يوما.. تدهور الحالة الصحية للأسير مقداد القواسمي

المضرب منذ 88 يوما.. تدهور الحالة الصحية للأسير مقداد القواسمي

إصابة إسرائيلي بعملية طعن بتل أبيب وشرطة الاحتلال تحقق بالحادثة

إصابة إسرائيلي بعملية طعن بتل أبيب وشرطة الاحتلال تحقق بالحادثة

الحركة الأسيرة تعلن فشل الحوار مع إدارة سجني رامون وهداريم.. وتوتر بمعتقل رامون

الحركة الأسيرة تعلن فشل الحوار مع إدارة سجني رامون وهداريم.. وتوتر بمعتقل رامون

اشتية: مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة بمدينة القدس ومحيطها قريبا أسوة ببقية المحافظات

اشتية: مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة بمدينة القدس ومحيطها قريبا أسوة ببقية المحافظات

لليوم الثاني.. حريق كبير في أحد مصانع مستوطنات القدس

لليوم الثاني.. حريق كبير في أحد مصانع مستوطنات القدس

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تطلق الحملة الوطنية لدعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات المستوطنات

"المنظمات الأهلية" تطلق الحملة الوطنية لدعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات المستوطنات

بيت لحم: الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لمدانين بتهمة محاولة اقتطاع جزء أراضٍ فلسطينية

بيت لحم: الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لمدانين بتهمة محاولة اقتطاع جزء أراضٍ فلسطينية

&#34;مدى&#34; يرحب بتشكيل لجنة تحقيق خارجية في حجب المحتوى الفلسطيني من (فيسبوك)

"مدى" يرحب بتشكيل لجنة تحقيق خارجية في حجب المحتوى الفلسطيني من (فيسبوك)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المضرب منذ 88 يوما.. تدهور الحالة الصحية للأسير مقداد القواسمي

المضرب منذ 88 يوما.. تدهور الحالة الصحية للأسير مقداد القواسمي

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تطلق الحملة الوطنية لدعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات المستوطنات

"المنظمات الأهلية" تطلق الحملة الوطنية لدعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات المستوطنات

&#34;مدى&#34; يرحب بتشكيل لجنة تحقيق خارجية في حجب المحتوى الفلسطيني من (فيسبوك)

"مدى" يرحب بتشكيل لجنة تحقيق خارجية في حجب المحتوى الفلسطيني من (فيسبوك)

&#34;الضمير&#34; تفتتح أعمال دورة تدريبية متخصصة

"الضمير" تفتتح أعمال دورة تدريبية متخصصة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال موظف أوقاف

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال موظف أوقاف

الهدمي يحذر من خطورة الأوضاع في القدس

الهدمي يحذر من خطورة الأوضاع في القدس

الرئيس عباس يتلقى برقية تهنئة من نظيره التونسي لمناسبة ذكرى المولد النبوي

الرئيس عباس يتلقى برقية تهنئة من نظيره التونسي لمناسبة ذكرى المولد النبوي

&#34;الشباب والثقافة&#34; تعقد سلسلة ورش عمل لمناقشة واقع الشباب بغزة

"الشباب والثقافة" تعقد سلسلة ورش عمل لمناقشة واقع الشباب بغزة

منوعات

شاهد: إطلالات الفنانين في إحتفالية افتتاح منصة الجونة السينمائية

شاهد: إطلالات الفنانين في إحتفالية افتتاح منصة الجونة السينمائية

شاهد: خالد سليم يرتدي أغلى سعر بدلة على الإطلاق في الجونة

شاهد: خالد سليم يرتدي أغلى سعر بدلة على الإطلاق في الجونة

شاهد: منى واصف تثير الجدل بترويجها لمسلسل &#34;الهيبة جبل&#34;

شاهد: منى واصف تثير الجدل بترويجها لمسلسل "الهيبة جبل"

شاهد: قصي خولي يفجر مفاجأة لجمهوره بإعلان غير متوقع

شاهد: قصي خولي يفجر مفاجأة لجمهوره بإعلان غير متوقع

روان بن حسين تحرج نفسها بعد ردها على فيديو محرج جمعها بسعد لمجرد

روان بن حسين تحرج نفسها بعد ردها على فيديو محرج جمعها بسعد لمجرد

ما آخر التطورات الصحية لحالة وائل كفوري؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة وائل كفوري؟

شاهد: أحمد بدير يثير الجدل بتصريحات جريئة عن حياته الشخصية

شاهد: أحمد بدير يثير الجدل بتصريحات جريئة عن حياته الشخصية

شاهد: نوال الكويتية تقلد عمرو دياب وأحلام.. ماذا فعلت؟

شاهد: نوال الكويتية تقلد عمرو دياب وأحلام.. ماذا فعلت؟

شاهد: تامر حسني يحدث ضجة باستجابته لمطلب سيدة مصرية

شاهد: تامر حسني يحدث ضجة باستجابته لمطلب سيدة مصرية

شاهد: الجمهور يهاجم علا رشدي بسبب قصة شعرها الجريئة

شاهد: الجمهور يهاجم علا رشدي بسبب قصة شعرها الجريئة

عربي

شاهد: صلاة بلا تباعد اجتماعي بالحرم المكي لأول مرة منذ تفشي (كورونا)

شاهد: صلاة بلا تباعد اجتماعي بالحرم المكي لأول مرة منذ تفشي (كورونا)

السيسي: مصر ماضية في بناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني

السيسي: مصر ماضية في بناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني

العراق: الانتهاء من تدقيق نتائج الانتخابات البرلمانية

العراق: الانتهاء من تدقيق نتائج الانتخابات البرلمانية

النائب عن (حزب الله) حسن فضل الله يتوعد بمحاسبة &#34;مجرمي الطيونة&#34;

النائب عن (حزب الله) حسن فضل الله يتوعد بمحاسبة "مجرمي الطيونة"