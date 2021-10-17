شؤون فلسطينية

لليوم الثاني.. حريق كبير في أحد مصانع مستوطنات القدس

لليوم الثاني.. حريق كبير في أحد مصانع مستوطنات القدس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن حريقاً كبيراً اندلع في أحد المصانع الواقعة شرقي مدينة القدس.

ووفقاً للقناة، اندلع حريق ضخم في مصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية بمستوطنة "ميشور ادوميم" الواقعة شرق مدينة القدس.

ونقلت القناة عن سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية قولها إن حريقا اندلع في مصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية شرق مدينة القدس ، مبينة ان هناك خوف من وصول النيران لمصانع أخرى في المنطقة، موضحة أن طواقم الإطفاء والإنقاذ تعمل في الوقت الحالي على محاولة اخماد النيران.

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