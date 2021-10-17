"المنظمات الأهلية" تطلق الحملة الوطنية لدعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات المستوطنات

رام الله - دنيا الوطنأطلقت هيئة المنظمات الأهلية وتحت رعاية محافظ طولكرم عصام أبو بكر ورئيس الهيئة اللواء سلطان أبو العينين وبمشاركتهما، الحملة الوطنية لدعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات مستوطنات الاحتلال و إيجاد فرص عمل بديلة للنساء الفلسطينيات العاملات في المستوطنات".جاء ذلك بدار المحافظة، بالشراكة مع محافظة طولكرم وحركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح" إقليم طولكرم، وجمعية الوعد الخيرية، وبحضور أمين سر فتح بطولكرم إياد جراد" أبو الصامد" ومنسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة، وممثلي المؤسسات الرسمية والمؤسسة الأمنية، والمؤسسات الأهلية والجمعيات النسوية وممثلين عن مكونات المحافظة.ورحب المحافظ أبو بكر باللواء أبو العينين، مؤكداً على أهمية المبادرة بإطلاق مثل هذه الحملة التي من شأنها أن تسهم بتعزيز صمود المواطنين في مواجهة الاحتلال، وخاصة بما يتعلق بدعم المنتج الوطني الفلسطيني ومقاطعة منتجات المستوطنات، وتسليط الضوء على نسائنا العاملات بالمستوطنات، والتوجه نحو توفير مشاريع صغيرة لهن من شـأنها أن تساعد بتمكين النساء ودعم الصمود، حفاظاً على مجتمعنا الفلسطيني ودعماً وإسناداً للمرأة الفلسطينية مربية الأجيال والشريكة دوماً في عملية البناء والتحرر.وتابع المحافظ أبو بكر قائلاً :" هذا العمل بحاجة إلى جهود مضنية ومستمرة، ولكن العامل الأهم يعتمد على الثقافة الوطنية الفلسطينية، مع إيجاد البدائل للنساء العاملات في المستوطنات، بالإضافة إلى دعم منتجاتنا الوطنية، حيث أن هذه المكونات من محافظة طولكرم وبالتعاون مع كافة الشركاء قادرة على ذلك".من جانبه عبر اللواء سلطان أبو العينين عن سعادته بالوجود بمحافظة طولكرم، محافظة الشهداء والأسرى والمناضلين، موضحاً بأن هيئة شؤون المنظمات الأهلية تعمل في كافة محافظات الوطن لإطلاق مبادرة الحملة الوطنية لدعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات المستوطنات، و حصر عدد النساء العاملات في المستوطنات بإعداد دراسة بهذا الخصوص، وبذل الجهود لتوفير فرص عمل بديلة لهن من خلال المشاريع الصغيرة، حيث سيكون لدينا تمويل لهذا الشأن ".وأضاف اللواء أبو العينين :" المنتجات الإستطانية والاستيطان يدمر مجتمعنا الفلسطيني، ويدمر اقتصادنا الوطني، وهناك العديد من النساء العاملات في المستوطنات، ومن هنا نريد أن نعمل على توفير المشاريع الصغيرة بالتعاون مع الشركاء، مع تدريب المستفيدات من هذه المشاريع، وهذا يساهم بتعزيز اقتصادنا الوطني، وطولكرم، ونتمى أن تكون طولكرم نموذجاً لإنقاذ نسائنا من العمل بالمستوطنات ودعم منتجنا الوطني".بدوره تحدث أمين سر فتح بطولكرم إياد جراد" أبو الصامد" عن أن مقاطعة منتجات الاحتلال والمستوطنات، واجب وطني، يتبلور وينطلق من رؤية استراتجية ووطنية لدعم المنتج الوطني وتمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز مكانتها، ومقاطعة العمل بالمستوطنات، وذلك عبر إيجاد البدائل والطرق التي من شأنها دعم صمود المواطنين بشكل عام والنساء الفلسطينيات على وجه التحديد، شاكراً جهود اللواء سلطان أبو العينين، ودعم المحافظ أبو بكر ورعايته لمثل هذه الورشة المهمة والضرورية .هذا وخرج عن ورشة العمل، مجموعة من التوصيات، وتشكيل فرق عمل لمتابعة القضايا المتعلقة بالحملة والجهود المبذولة لإنجاحها.