شؤون فلسطينية

بيت لحم: الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لمدانين بتهمة محاولة اقتطاع جزء أراضٍ فلسطينية

بيت لحم: الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لمدانين بتهمة محاولة اقتطاع جزء أراضٍ فلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم الأول (خ،ر) والمتهم الثاني (ع،ق) بتهمة محالة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها إلى دولة أجنبية سندا للمادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أياد عبده وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

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