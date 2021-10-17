شاهد: صلاة بلا تباعد اجتماعي بالحرم المكي لأول مرة منذ تفشي (كورونا)







كما نشر الحساب صورًا للمصلين والمعتمرين، تظهر فيها عودة الصفوف المتراصة مجددًا إلى الحرمين المكي والنبوي مرفقة بعبارة "استووا، أقيموا صفوفكم وتراصوا". كما نشر الحساب صورًا للمصلين والمعتمرين، تظهر فيها عودة الصفوف المتراصة مجددًا إلى الحرمين المكي والنبوي مرفقة بعبارة "استووا، أقيموا صفوفكم وتراصوا".













رام الله - دنيا الوطنأقيمت صلاة فجر اليوم الأحد، في الحرمين المكي والنبوي، لأول مرة منذ قرابة عامين، دون أن يطلب من المصلين الالتزام بالتباعد الاجتماعي، الذي كان سارًا للحد من انتشار فيروس (كورونا).جاء ذلك عقب قرار السلطات السعودية عودة الحرمين بداية من اليوم الأحد إلى استقبال المصلين بطاقتهما الاستيعابية الكاملة، حيث تمت إزالت ملصقات التباعد الجسدي، أمس السبت، من جميع المواقع بالمسجد الحرام في المملكة، لمواكبة قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية.ونشرالحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو للحظة توجيه إمامي الحرمين المصلين قبل صلاة فجر اليوم، بالتراص وسد الفُرج والفراغات، بخلاف ما كانت عليه الحال لشهور طويلة من المطالبة بالتزام التباعد الاجتماعي في ظل جائحة (كورونا).