"الضمير" تفتتح أعمال دورة تدريبية متخصصة
افتتحت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أعمال دورة تدريبية متخصصة تحت عنوان ” بناء قدرات ممثلين الجمعيات الخيرية حول الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين “، بمشاركة 20 ممثل جمعية خيرية موزعين حسب التوزيع الجغرافي في قطاع غزة.
وافتتح أعمال الدورة التدريبية أ. علاء السكافي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بكلمة افتتاحية، مرحبا بالمشاركين في الدورة.
وأوضح بأن هذه الدورة تهدف إلى اكساب وزيادة الوعي بمبادئ الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين , وبناء قدرات الجمعيات المشاركة في التدريب على اعداد سياسات الحماية من الاستغلال الجنسي داخل مؤسساتهم وفقا للنهج القائم على حقوق الانسان.
وتستمر الدورة التدريبية على مدار (05) أيام بواقع (30) ساعة تدريبية، هذا ويشارك في تنفيذ الدورة فريق متخصص من المدربين ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن تنفيذ أنشطة مشروع ممول من صندوق الاتصال والتواصل المجتمعي المشترك بين الوكالات للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
وتستمر الدورة التدريبية على مدار (05) أيام بواقع (30) ساعة تدريبية، هذا ويشارك في تنفيذ الدورة فريق متخصص من المدربين ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن تنفيذ أنشطة مشروع ممول من صندوق الاتصال والتواصل المجتمعي المشترك بين الوكالات للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
التعليقات