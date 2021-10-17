"الضمير" تفتتح أعمال دورة تدريبية متخصصة



وتستمر الدورة التدريبية على مدار (05) أيام بواقع (30) ساعة تدريبية، هذا ويشارك في تنفيذ الدورة فريق متخصص من المدربين ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن تنفيذ أنشطة مشروع ممول من صندوق الاتصال والتواصل المجتمعي المشترك بين الوكالات للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين.



وأوضح بأن هذه الدورة تهدف إلى اكساب وزيادة الوعي بمبادئ الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين , وبناء قدرات الجمعيات المشاركة في التدريب على اعداد سياسات الحماية من الاستغلال الجنسي داخل مؤسساتهم وفقا للنهج القائم على حقوق الانسان.