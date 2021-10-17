عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال موظف أوقاف



وأفادت مصادر مقدسية أن 81 مستوطنًا وطلبة معاهد دينية متطرفة، اقتحموا باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة ضمن الجولات الصباحية.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الخاصة وفّرت الحماية للمجموعات الاستيطانية، منذ لحظة اقتحامهم للمسجد والتجول في باحاته خاصة في المنطقة الشرقية من المسجد، وحتى خروجهم من باب السلسلة.



ولفتت المصادر إلى أنه تخلل الاقتحام صلوات للمستوطنين وأداء لطقوسهم التلمودية استفزازية، وسط إخلاء باحات الأقصى من المصلين.



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال موظف الإعمار في المسجد الأقصى رائد زغير (أبو ثائر) من باب المجلس، واقتادته لأحد مراكز التحقيق في البلدة القديمة.



وتشهد البلدة القديمة في القدس المحتلة وبوابتها، إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم.



يشار إلى أن المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى يوميًا ما عدا الجمعة والسبت، ولعدة ساعات خلال جولتين، صباحية ومسائية (ما بعد الظهر).



وكان قد دعا الشيخ عكرمة صبري إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي، نصرة وانتصارا لمسرى رسول الله، ودفاعا عن المسجد الأقصى في وجه المخططات الاستيطانية.



وشدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وإمام وخطيب المسجد الأقصى أن من واجب المسلمين اغتنام ذكرى المولد النبوي الشريف للمرابطة بالمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه ونصرته.



ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكاً خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن سبتمبر/ أيلول من العام المنصرم 2020.



وحسب التقرير، ضاعف الاحتلال من انتهاكاته في القدس المحتلة، وبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك (5608) مستوطنين، ما يمثل ضعف عدد الشهر السابق.



كما وأبعد الاحتلال (10) مواطنين عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى، وبلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات (35) اعتداء.





رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية قواتالاحتلال.