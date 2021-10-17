الرئيس عباس يتلقى برقية تهنئة من نظيره التونسي لمناسبة ذكرى المولد النبوي

رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تهنئة من الرئيس التونسي قيس سعيد، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.وقال الرئيس التونسي في برقيته: "يطيب لي ولمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، ان أتقدم إلى فخامتكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي، بأحر التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة وللشعب الفلسطيني الشقيق باطراد التقدم والرفاه".ودعا، الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة على الامتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وان يكلل بالتوفيق الجهود المشتركة من أجل تعزيز علاقات الاخوة والتعاون القائمة بين البلدين، لما فيه خير الشعبين الشقيقين.