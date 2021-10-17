شؤون فلسطينية

مزهر: مخصصات الجبهة الشعبية من الصندوق القومي متوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات

مزهر: مخصصات الجبهة الشعبية من الصندوق القومي متوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات
خاص دنيا الوطن - رغد داود
أكد جميل مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أن "الجبهة الشعبية لن ولم تشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية، منذ انعقاد المجلس الوطني الأخير وتشكيل اللجنة التنفيذية الجديدة عام 2018".

وحول مخصصات الجبهة الشعبية من منظمة التحرير، قال مزهر في حديث لـ "دنيا الوطن": "تم إيقاف حقوق الجبهة الشعبية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وليس أربعة شهور".

وأعرب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية عن رفضه لهذه السياسة، حيث وصفها بالمُدانة، موضحاً أنه لا يحق لأيٍ كان أن يمنع عن الجبهة حقوقها، فهي فصيل أساسي ورئيسي، ومؤسس في منظمة التحرير الفلسطينية والصندوق القومي.

وأصدرت الجبهة الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني بياناً مشتركاً، أمس السبت، تستنكر فيه وقف الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، صرف مخصصاتها المالية منذ أربعة أشهر متتالية.

وعبرت الفصائل الثلاثة عن رفضها للقرار، مؤكدةً أنه يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير، وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية، ويلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها.

وأكدت الفصائل على أن هذا القرار يأتي في وقت تتعاظم فيه المسؤوليات الملقاة على عاتق القوى الثلاثة وسائر فصائل الحركة الوطنية، للنهوض بالمقاومة الشعبية والتصدي لتغول الاحتلال، وسياسات التوسع الاستيطاني والتهويد والتطهير العرقي والفصل العنصري.

وأوضحت القوى الثلاثة أن استخدام هذه الوسائل للضغط على عليها لن ينجح في ابتزازها أو ثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن الحريات، والحقوق الديمقراطية للمواطنين في مواجهة سياسات القمع والتسلط، وفي النضال من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالتحرر من التزامات وقيود أوسلو المجحفة.

وودعت القوى اللجنة التنفيذية، وسائر الهيئات القيادية في منظمة التحرير، إلى اتخاذ الإجراءات لوضع حد لهذه الممارسات المتفردة، وضمان احترام الأنظمة الداخلية لمنظمة التحرير وأسس العلاقات بين أطرافها.

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